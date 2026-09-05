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Tefsir: Al-Baqarah 2:58
Al-Baqarah
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَإِذۡ
ﱁ
قُلۡنَا
ﱂ
ٱدۡخُلُواْ
ﱃ
هَٰذِهِ
ﱄ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﱅ
فَكُلُواْ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
حَيۡثُ
ﱈ
شِئۡتُمۡ
ﱉ
رَغَدٗا
ﱊ
وَٱدۡخُلُواْ
ﱋ
ٱلۡبَابَ
ﱌ
سُجَّدٗا
ﱍ
وَقُولُواْ
ﱎ
حِطَّةٞ
ﱏ
نَّغۡفِرۡ
ﱐ
لَكُمۡ
ﱑ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
ﱒﱓ
وَسَنَزِيدُ
ﱔ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱕ
٥٨
ﱖ
"Şu şehre girin, orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin, secde ederek kapısından girin, "bağışla!" deyin, Biz de yanılmalarınızı bağışlarız, iyilere daha da artırırız" demiştik.
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه, فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا, ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل, وهو دخول الباب
{ سجدا }
أي: خاضعين ذليلين،
وبالقول وهو أن يقولوا:
{ حِطَّةٌ }
أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته.
{ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ }
بسؤالكم المغفرة،
{ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ }
بأعمالهم,
أي:
جزاء عاجل وآجلا.