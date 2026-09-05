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Al-Baqarah 2:49 واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩

Sayfa 8 · Cüz 1

وَإِذۡ
نَجَّيۡنَٰكُم
مِّنۡ
ءَالِ
فِرۡعَوۡنَ
يَسُومُونَكُمۡ
سُوٓءَ
ٱلۡعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ
أَبۡنَآءَكُمۡ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
نِسَآءَكُمۡۚ
وَفِي
ذَٰلِكُم
بَلَآءٞ
مِّن
رَّبِّكُمۡ
عَظِيمٞ
٤٩
Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.
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Ibn Kathir (Abridged)

The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned

Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you

وَإِذْ نَجَّيْنَـكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

(And (remember) when We delivered you from Fir`awn's (Pharaoh) people, who were afflicting

The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned

Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you

وَإِذْ نَجَّيْنَ

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