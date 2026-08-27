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ตัฟซีร: Al-Insan 76:27
Al-Insan
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
يُحِبُّونَ
ٱلۡعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ
وَرَآءَهُمۡ
يَوۡمٗا
ثَقِيلٗا
٢٧
[27] แท้จริง ชนเหล่านี้ (พวกปฏิเสธศรัทธา) รักชีวิตชั่วคราว และปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังพวกเขา
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
] به دڵنیایی كافران تهنها دونیایان ئهوێ و بایهخى پێدهدهن [
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (٢٧)
] بهڵام له دوای خۆیانهوه ڕۆژێكی زۆر قورسیان بهجێهێشتووه كه ڕۆژی قیامهته كه گرنگی و بایهخی پێ نادهن.