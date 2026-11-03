Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Orodha ya Sura
Sura
Juzuu
Taratibu ya Uteremshaji
Panga kwa:
Kupanda
1
Al-Fatihah
7 Aya
2
Al-Baqarah
286 Aya
3
Aali-Imran
200 Aya
4
An-Nisaa
176 Aya
5
Al-Maidah
120 Aya
6
Al-An-Am
165 Aya
7
Al-Aaraf
206 Aya
8
Al-Anfal
75 Aya
9
At-Tawba
129 Aya
10
Yunus
109 Aya
11
Hud
123 Aya
12
Yusuf
111 Aya
13
Ar-Raad
43 Aya
14
Ibrahim
52 Aya
15
Al-Hijr
99 Aya
16
An-Nahl
128 Aya
17
Bani Israil
111 Aya
18
Al-Kahf
110 Aya
19
Maryam
98 Aya
20
Ta Ha
135 Aya
21
Al-Anbiyaa
112 Aya
22
Al-Hajj
78 Aya
23
Al-Muuminun
118 Aya
24
An-Nur
64 Aya
25
Al-Furqan
77 Aya
26
Ash-Shuaraa
227 Aya
27
An-Naml
93 Aya
28
Al-Qasas
88 Aya
29
Al-Ankabuut
69 Aya
30
Ar-Rum
60 Aya
31
Luqman
34 Aya
32
As-Sajdah
30 Aya
33
Al-Ahzab
73 Aya
34
Saba
54 Aya
35
Fatir
45 Aya
36
Yasyn
83 Aya
37
As-Saaffat
182 Aya
38
Sad
88 Aya
39
Az-Zumar
75 Aya
40
Al-Muumin
85 Aya
41
Ha-Mym-Sajdah
54 Aya
42
Ash-Shuura
53 Aya
43
Az-Zukhruf
89 Aya
44
Ad-Dukhan
59 Aya
45
Al-Jathiyah
37 Aya
46
Al-Ahqaf
35 Aya
47
Muhammad
38 Aya
48
Al-Fat-H
29 Aya
49
Al-Hujurat
18 Aya
50
Qaf
45 Aya
51
Adh-Dhaariyat
60 Aya
52
At-Tur
49 Aya
53
An-Najm
62 Aya
54
Al-Qamar
55 Aya
55
Ar-Rahman
78 Aya
56
Al-Waqiah
96 Aya
57
Al-Hadyd
29 Aya
58
Al-Mujadilah
22 Aya
59
Al-Hashr
24 Aya
60
Al-Mumtahinah
13 Aya
61
As-Saff
14 Aya
62
Al-Jumua
11 Aya
63
Al-Munaafiqun
11 Aya
64
At-Taghaabun
18 Aya
65
At-Talaq
12 Aya
66
At-Tahrym
12 Aya
67
Al-Mulk
30 Aya
68
Al-Qalam
52 Aya
69
Al-Haqqah
52 Aya
70
Al-Ma'arij
44 Aya
71
Nuh
28 Aya
72
Al-Jinn
28 Aya
73
Al-Muzzammil
20 Aya
74
Al-Muddaththir
56 Aya
75
Al-Qiyama
40 Aya
76
Ad-Dahr
31 Aya
77
Al-Mursalat
50 Aya
78
An-Nabaa
40 Aya
79
An-Naziat
46 Aya
80
Abasa
42 Aya
81
At-Takwyr
29 Aya
82
Al-Infitar
19 Aya
83
Al-Mutaffifyn
36 Aya
84
Al-Inshiqaq
25 Aya
85
Al-Buruj
22 Aya
86
At-Tariq
17 Aya
87
Al-A’laa
19 Aya
88
Al-Ghashiyah
26 Aya
89
Al-Fajr
30 Aya
90
Al-Balad
20 Aya
91
Ash-Shams
15 Aya
92
Al-Layl
21 Aya
93
Adh-Dhuhaa
11 Aya
94
Alam-Nashrah
8 Aya
95
At-Tyn
8 Aya
96
Al-Alaq
19 Aya
97
Al-Qadr
5 Aya
98
Al-Bayyinah
8 Aya
99
Az-Zilzal
8 Aya
100
Al-Aadiyat
11 Aya
101
Al-Qariah
11 Aya
102
At-Takaathur
8 Aya
103
Al-Asr
3 Aya
104
Al-Humazah
9 Aya
105
Al-Fyl
5 Aya
106
Quraysh
4 Aya
107
Al-Maun
7 Aya
108
Al-Kawthar
3 Aya
109
Al-Kafirun
6 Aya
110
An-Nasr
3 Aya
111
Al-Lahab
5 Aya
112
Al-Ikhlas
4 Aya
113
Al-Falaq
5 Aya
114
An-Naas
6 Aya