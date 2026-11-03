Ingia
Ingia
Chagua Lugha

Orodha ya Sura

Panga kwa:
Kupanda
1
Al-Fatihah
7 Aya
2
Al-Baqarah
286 Aya
3
Aali-Imran
200 Aya
4
An-Nisaa
176 Aya
5
Al-Maidah
120 Aya
6
Al-An-Am
165 Aya
7
Al-Aaraf
206 Aya
8
Al-Anfal
75 Aya
9
At-Tawba
129 Aya
10
Yunus
109 Aya
11
Hud
123 Aya
12
Yusuf
111 Aya
13
Ar-Raad
43 Aya
14
Ibrahim
52 Aya
15
Al-Hijr
99 Aya
16
An-Nahl
128 Aya
17
Bani Israil
111 Aya
18
Al-Kahf
110 Aya
19
Maryam
98 Aya
20
Ta Ha
135 Aya
21
Al-Anbiyaa
112 Aya
22
Al-Hajj
78 Aya
23
Al-Muuminun
118 Aya
24
An-Nur
64 Aya
25
Al-Furqan
77 Aya
26
Ash-Shuaraa
227 Aya
27
An-Naml
93 Aya
28
Al-Qasas
88 Aya
29
Al-Ankabuut
69 Aya
30
Ar-Rum
60 Aya
31
Luqman
34 Aya
32
As-Sajdah
30 Aya
33
Al-Ahzab
73 Aya
34
Saba
54 Aya
35
Fatir
45 Aya
36
Yasyn
83 Aya
37
As-Saaffat
182 Aya
38
Sad
88 Aya
39
Az-Zumar
75 Aya
40
Al-Muumin
85 Aya
41
Ha-Mym-Sajdah
54 Aya
42
Ash-Shuura
53 Aya
43
Az-Zukhruf
89 Aya
44
Ad-Dukhan
59 Aya
45
Al-Jathiyah
37 Aya
46
Al-Ahqaf
35 Aya
47
Muhammad
38 Aya
48
Al-Fat-H
29 Aya
49
Al-Hujurat
18 Aya
50
Qaf
45 Aya
51
Adh-Dhaariyat
60 Aya
52
At-Tur
49 Aya
53
An-Najm
62 Aya
54
Al-Qamar
55 Aya
55
Ar-Rahman
78 Aya
56
Al-Waqiah
96 Aya
57
Al-Hadyd
29 Aya
58
Al-Mujadilah
22 Aya
59
Al-Hashr
24 Aya
60
Al-Mumtahinah
13 Aya
61
As-Saff
14 Aya
62
Al-Jumua
11 Aya
63
Al-Munaafiqun
11 Aya
64
At-Taghaabun
18 Aya
65
At-Talaq
12 Aya
66
At-Tahrym
12 Aya
67
Al-Mulk
30 Aya
68
Al-Qalam
52 Aya
69
Al-Haqqah
52 Aya
70
Al-Ma'arij
44 Aya
71
Nuh
28 Aya
72
Al-Jinn
28 Aya
73
Al-Muzzammil
20 Aya
74
Al-Muddaththir
56 Aya
75
Al-Qiyama
40 Aya
76
Ad-Dahr
31 Aya
77
Al-Mursalat
50 Aya
78
An-Nabaa
40 Aya
79
An-Naziat
46 Aya
80
Abasa
42 Aya
81
At-Takwyr
29 Aya
82
Al-Infitar
19 Aya
83
Al-Mutaffifyn
36 Aya
84
Al-Inshiqaq
25 Aya
85
Al-Buruj
22 Aya
86
At-Tariq
17 Aya
87
Al-A’laa
19 Aya
88
Al-Ghashiyah
26 Aya
89
Al-Fajr
30 Aya
90
Al-Balad
20 Aya
91
Ash-Shams
15 Aya
92
Al-Layl
21 Aya
93
Adh-Dhuhaa
11 Aya
94
Alam-Nashrah
8 Aya
95
At-Tyn
8 Aya
96
Al-Alaq
19 Aya
97
Al-Qadr
5 Aya
98
Al-Bayyinah
8 Aya
99
Az-Zilzal
8 Aya
100
Al-Aadiyat
11 Aya
101
Al-Qariah
11 Aya
102
At-Takaathur
8 Aya
103
Al-Asr
3 Aya
104
Al-Humazah
9 Aya
105
Al-Fyl
5 Aya
106
Quraysh
4 Aya
107
Al-Maun
7 Aya
108
Al-Kawthar
3 Aya
109
Al-Kafirun
6 Aya
110
An-Nasr
3 Aya
111
Al-Lahab
5 Aya
112
Al-Ikhlas
4 Aya
113
Al-Falaq
5 Aya
114
An-Naas
6 Aya