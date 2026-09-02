Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Rudi kwa Wasomaji
Yasser Ad Dussary - beta
Cheza Redio
1. Al-Fatihah
2. Al-Baqarah
3. Aali-Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maidah
6. Al-An-Am
7. Al-Aaraf
8. Al-Anfal
9. At-Tawba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Raad
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Bani Israil
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muuminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shuaraa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabuut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajdah
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Yasyn
37. As-Saaffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Muumin
41. Ha-Mym-Sajdah
42. Ash-Shuura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiyah
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-H
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Adh-Dhaariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqiah
57. Al-Hadyd
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumua
63. Al-Munaafiqun
64. At-Taghaabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrym
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyama
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Naziat
80. Abasa
81. At-Takwyr
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifyn
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A’laa
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Layl
93. Adh-Dhuhaa
94. Alam-Nashrah
95. At-Tyn
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Bayyinah
99. Az-Zilzal
100. Al-Aadiyat
101. Al-Qariah
102. At-Takaathur
103. Al-Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fyl
106. Quraysh
107. Al-Maun
108. Al-Kawthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Naas