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78. An-Nabaa

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Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

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