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Eksploroni tefsiret e Kuranit sipas gjuhës dhe autorit.
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Arabic
9 tefsir
Tafseer Jalalayn
Arabic Tanweer Tafseer
Muhammad al-Tahir ibn Ashur
Tafseer Al-Baghawi
Baghawy
Tafsir al-Tabari
Tabari
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Waseet
Al-Qurtubi
Qurtubi
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Tafsir Muyassar
المیسر
السعدي Al-Sa'di
Saddi
Bengali
4 tefsir
Tafsir Fathul Majid
AbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikh
Tafsir Abu Bakr Zakaria
King Fahd Quran Printing Complex
Tafseer ibn Kathir
Tawheed Publication
Tafsir Ahsanul Bayaan
Bayaan Foundation
English
3 tefsir
Ibn Kathir (Abridged)
Hafiz Ibn Kathir
Ma'arif al-Qur'an
Mufti Muhammad Shafi
Tazkirul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Kurdish
1 tefsir
Rebar Kurdish Tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Russian
1 tefsir
Al-Sa'di
Saddi
Swahili
1 tefsir
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Urdu
4 tefsir
Fi Zilal al-Quran
Sayyid Ibrahim Qutb
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Bayan ul Quran
Dr. Israr Ahmad
Tazkir ul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan