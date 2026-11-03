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Tefsirë

Eksploroni tefsiret e Kuranit sipas gjuhës dhe autorit.

Arabic

9 tefsir
Tafseer JalalaynArabic Tanweer TafseerMuhammad al-Tahir ibn AshurTafseer Al-BaghawiBaghawyTafsir al-TabariTabariAl-Tafsir al-Wasit (Tantawi)WaseetAl-QurtubiQurtubiTafsir Ibn KathirHafiz Ibn KathirTafsir Muyassarالمیسرالسعدي Al-Sa'diSaddi

Bengali

4 tefsir
Tafsir Fathul MajidAbdulRahman Bin Hasan Al-AlshaikhTafsir Abu Bakr ZakariaKing Fahd Quran Printing ComplexTafseer ibn KathirTawheed PublicationTafsir Ahsanul BayaanBayaan Foundation

English

3 tefsir
Ibn Kathir (Abridged)Hafiz Ibn KathirMa'arif al-Qur'anMufti Muhammad ShafiTazkirul QuranMaulana Wahid Uddin Khan

Kurdish

1 tefsir
Rebar Kurdish TafsirRebar Kurdish Tafsir

Russian

1 tefsir
Al-Sa'diSaddi

Swahili

1 tefsir
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir KhamisDr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis

Urdu

4 tefsir
Fi Zilal al-QuranSayyid Ibrahim QutbTafsir Ibn KathirHafiz Ibn KathirBayan ul QuranDr. Israr AhmadTazkir ul QuranMaulana Wahid Uddin Khan