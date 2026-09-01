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15. Al-Hijr

الحجر

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Në emër të Allahut - Mëshirëplotit, Mëshirëplotit
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

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