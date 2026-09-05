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Tefsir: Al-Baqarah 2:76
Al-Baqarah
76
2:76
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
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Всевышний поведал о деяниях лицемеров из числа людей Писания, которые называют себя верующими, когда встречаются с истинными верующими. Они говорят своими устами то, чего в действительности нет в их сердцах. Когда же они остаются наедине друг с другом, когда рядом с ними присутствуют только их единоверцы, они говорят друг другу: «Неужели вы называете себя верующими и убеждаете верующих в том, что вы уподобились им? Поступая так, вы даете им повод обвинить вас впоследствии. Они поймут, что исповедуют истину и что наши воззрения являются ошибочными, и тогда они смогут препираться с вами по этому поводу перед Господом. Неужели вам не хватает разума отречься от поступков, которые, в конечном итоге, обернутся против вас?» Такие разговоры они ведут между собой.