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Tefsir: Al-Baqarah 2:23
Al-Baqarah
23
2:23
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ٢٣
وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٢٣
وَإِن
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
فِي
ﲳ
رَيۡبٖ
ﲴ
مِّمَّا
ﲵ
نَزَّلۡنَا
ﲶ
عَلَىٰ
ﲷ
عَبۡدِنَا
ﲸ
فَأۡتُواْ
ﲹ
بِسُورَةٖ
ﲺ
مِّن
ﲻ
مِّثۡلِهِۦ
ﲼ
وَٱدۡعُواْ
ﲽ
شُهَدَآءَكُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِ
ﳀ
ٱللَّهِ
ﳁ
إِن
ﳂ
كُنتُمۡ
ﳃ
صَٰدِقِينَ
ﳄ
٢٣
ﳅ
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العربية
Tafsir Muyassar
وإن كنتم -أيها الكافرون المعاندون- في شَكٍّ من القرآن الذي نَزَّلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزعمون أنه ليس من عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن، واستعينوا بمن تقدرون عليه مِن أعوانكم، إن كنتم صادقين في دعواكم.