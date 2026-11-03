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Список сур

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1
Al-Fatihah
Открывающая Коран
7 Аяты
2
Al-Baqarah
Корова
286 Аяты
3
Ali 'Imran
Семейство Имрана
200 Аяты
4
An-Nisa
Женщины
176 Аяты
5
Al-Ma'idah
Трапеза
120 Аяты
6
Al-An'am
Скот
165 Аяты
7
Al-A'raf
Ограды
206 Аяты
8
Al-Anfal
Трофеи
75 Аяты
9
At-Tawbah
Покаяние
129 Аяты
10
Yunus
Йунус
109 Аяты
11
Hud
Худ
123 Аяты
12
Yusuf
Йусуф
111 Аяты
13
Ar-Ra'd
Гром
43 Аяты
14
Ibrahim
Ибрахим
52 Аяты
15
Al-Hijr
Хиджр 
99 Аяты
16
An-Nahl
Пчелы
128 Аяты
17
Al-Isra
Ночной перенос
111 Аяты
18
Al-Kahf
Пещера
110 Аяты
19
Maryam
Марьям
98 Аяты
20
Taha
Та Ха 
135 Аяты
21
Al-Anbiya
Пророки
112 Аяты
22
Al-Hajj
Паломничество
78 Аяты
23
Al-Mu'minun
Верующие
118 Аяты
24
An-Nur
Свет
64 Аяты
25
Al-Furqan
аль-Фуркан
77 Аяты
26
Ash-Shu'ara
Поэты
227 Аяты
27
An-Naml
Муравьи
93 Аяты
28
Al-Qasas
Рассказ
88 Аяты
29
Al-'Ankabut
Паук
69 Аяты
30
Ar-Rum
Римляне
60 Аяты
31
Luqman
Лукман
34 Аяты
32
As-Sajdah
Земной поклон
30 Аяты
33
Al-Ahzab
Союзники
73 Аяты
34
Saba
Сава
54 Аяты
35
Fatir
Творец
45 Аяты
36
Ya-Sin
Йа Син
83 Аяты
37
As-Saffat
Выстроившиеся в ряды
182 Аяты
38
Sad
Сод
88 Аяты
39
Az-Zumar
Толпы
75 Аяты
40
Ghafir
Прощающий
85 Аяты
41
Fussilat
Разъяснены
54 Аяты
42
Ash-Shuraa
Совет
53 Аяты
43
Az-Zukhruf
Украшения
89 Аяты
44
Ad-Dukhan
Дым
59 Аяты
45
Al-Jathiyah
Коленопреклоненные
37 Аяты
46
Al-Ahqaf
Барханы
35 Аяты
47
Muhammad
Мухаммад
38 Аяты
48
Al-Fath
Победа
29 Аяты
49
Al-Hujurat
Комнаты
18 Аяты
50
Qaf
Каф
45 Аяты
51
Adh-Dhariyat
Рассеивающие прах
60 Аяты
52
At-Tur
Гора
49 Аяты
53
An-Najm
Звезда
62 Аяты
54
Al-Qamar
Месяц
55 Аяты
55
Ar-Rahman
Милостивый
78 Аяты
56
Al-Waqi'ah
Событие
96 Аяты
57
Al-Hadid
Железо
29 Аяты
58
Al-Mujadila
Препирающаяся
22 Аяты
59
Al-Hashr
Сбор
24 Аяты
60
Al-Mumtahanah
Испытуемая
13 Аяты
61
As-Saf
Ряды
14 Аяты
62
Al-Jumu'ah
Собрание
11 Аяты
63
Al-Munafiqun
Лицемеры
11 Аяты
64
At-Taghabun
Взаимное обделение
18 Аяты
65
At-Talaq
Развод
12 Аяты
66
At-Tahrim
Запрещение
12 Аяты
67
Al-Mulk
Власть
30 Аяты
68
Al-Qalam
Письменная трость
52 Аяты
69
Al-Haqqah
Неминуемое
52 Аяты
70
Al-Ma'arij
Ступени
44 Аяты
71
Nuh
Нух
28 Аяты
72
Al-Jinn
Джинны
28 Аяты
73
Al-Muzzammil
Закутавшийся
20 Аяты
74
Al-Muddaththir
Завернувшийся
56 Аяты
75
Al-Qiyamah
Воскресение
40 Аяты
76
Al-Insan
Человек
31 Аяты
77
Al-Mursalat
Посылаемые
50 Аяты
78
An-Naba
Весть
40 Аяты
79
An-Nazi'at
Исторгающие
46 Аяты
80
'Abasa
Нахмурился
42 Аяты
81
At-Takwir
Скручивание
29 Аяты
82
Al-Infitar
Раскалывание
19 Аяты
83
Al-Mutaffifin
Обвешивающие
36 Аяты
84
Al-Inshiqaq
Разверзнется
25 Аяты
85
Al-Buruj
Созвездия Зодиака
22 Аяты
86
At-Tariq
Ночной путник
17 Аяты
87
Al-A'la
Всевышний
19 Аяты
88
Al-Ghashiyah
Покрывающее
26 Аяты
89
Al-Fajr
Заря
30 Аяты
90
Al-Balad
Город
20 Аяты
91
Ash-Shams
Солнце
15 Аяты
92
Al-Layl
Ночь
21 Аяты
93
Ad-Duhaa
Утро
11 Аяты
94
Ash-Sharh
Раскрытие
8 Аяты
95
At-Tin
Смоковница
8 Аяты
96
Al-'Alaq
Сгусток крови
19 Аяты
97
Al-Qadr
Предопределение
5 Аяты
98
Al-Bayyinah
Ясное знамение
8 Аяты
99
Az-Zalzalah
Сотрясение
8 Аяты
100
Al-'Adiyat
Скачущие
11 Аяты
101
Al-Qari'ah
Великое бедствие
11 Аяты
102
At-Takathur
Страсть к приумножению
8 Аяты
103
Al-'Asr
Предвечернее время
3 Аяты
104
Al-Humazah
Хулитель
9 Аяты
105
Al-Fil
Слон
5 Аяты
106
Quraysh
Курейшиты
4 Аяты
107
Al-Ma'un
Мелочь
7 Аяты
108
Al-Kawthar
Изобилие
3 Аяты
109
Al-Kafirun
Неверующие
6 Аяты
110
An-Nasr
Помощь
3 Аяты
111
Al-Masad
Пальмовые волокна
5 Аяты
112
Al-Ikhlas
Очищение веры
4 Аяты
113
Al-Falaq
Рассвет
5 Аяты
114
An-Nas
Люди
6 Аяты