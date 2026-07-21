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Al-Insan
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
إِنَّ
هَٰذَا
كَانَ
لَكُمۡ
جَزَآءٗ
وَكَانَ
سَعۡيُكُم
مَّشۡكُورًا
٢٢
Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено.
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Al-Sa'di
Вы заслужили это своими деяниями и убедились в том, что даже за малые усилия Аллах воздает неисчислимыми благами. После упоминания о райской благодати Всевышний Аллах сказал: