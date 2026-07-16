Войти
Войти
Выберите язык
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩

٥٩

Муса сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром».
Тафсиры
Уроки
Размышления