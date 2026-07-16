Войти
Войти
Выберите язык
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦

٥٦

Мы явили ему (Фараону) всевозможные Наши знамения, но он счел их ложью и отказался.
Тафсиры
Уроки
Размышления