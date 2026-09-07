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Тафсир: Taha 20:51
Taha
51
20:51
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
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فَمَا
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بَالُ
ﳩ
ٱلۡقُرُونِ
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ٱلۡأُولَىٰ
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٥١
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Фараон сказал: «А что будет с первыми поколениями?».
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Al-Sa'di
Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование Аллаха, совершали беззаконие, упрямо отстаивали свои взгляды и по сей день являются для нас примером?