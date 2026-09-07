Taha 20:51 قال فما بال القرون الاولى ٥١
Страница 314 · Джуз 16
قَالَ
فَمَا
بَالُ
ٱلۡقُرُونِ
ٱلۡأُولَىٰ
٥١
Фараон сказал: «А что будет с первыми поколениями?».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование Аллаха, совершали беззаконие, упрямо отстаивали свои взгляды и по сей день являются для нас примером?
Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование А…