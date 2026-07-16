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38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧

٣٧

а также дьяволов - всяких строителей, ныряльщиков
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