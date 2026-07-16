Войти
Войти
Выберите язык
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١

٣١

Однажды после полудня ему показали коней, бьющих копытами, быстроногих (или породистых).
Тафсиры
Уроки
Размышления