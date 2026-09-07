Sad 38:29 كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
Страница 455 · Джуз 23
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
إِلَيۡكَ
مُبَٰرَكٞ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ءَايَٰتِهِۦ
وَلِيَتَذَكَّرَ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٢٩
Это - благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание.
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Russian Tafseer Al Saddi
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