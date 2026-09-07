Sad 38:28 ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
Страница 455 · Джуз 23
أَمۡ
نَجۡعَلُ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَمۡ
نَجۡعَلُ
ٱلۡمُتَّقِينَ
كَٱلۡفُجَّارِ
٢٨
Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?
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Russian Tafseer Al Saddi
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Никому не удастся избежать этого суда, и пусть грешники не думают, что Аллах обойдется с ними так же, как и с праведниками. Это противоречит как божественной мудрости, так и справедливому Божьему закону.
Никому не удастся избежать этого суда, и пусть грешники не думают, что Аллах обойдется с ними так же, как и с праведниками. Это противоречит как божес…