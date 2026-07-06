Войти
Войти
Выберите язык
51:27
فقربه اليهم قال الا تاكلون ٢٧
فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٧

٢٧

Он придвинул его к ним и сказал: «Не отведаете ли?».
Тафсиры
Уроки
Размышления