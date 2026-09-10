Al-Baqarah 2:67 واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ٦٧
Страница 10 · Джуз 1
وَإِذۡ
قَالَ
مُوسَىٰ
لِقَوۡمِهِۦٓ
إِنَّ
ٱللَّهَ
يَأۡمُرُكُمۡ
أَن
تَذۡبَحُواْ
بَقَرَةٗۖ
قَالُوٓاْ
أَتَتَّخِذُنَا
هُزُوٗاۖ
قَالَ
أَعُوذُ
بِٱللَّهِ
أَنۡ
أَكُونَ
مِنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٦٧
Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать корову». Они сказали: «Неужели ты насмехаешься над нами?». Он сказал: «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Речь идет об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Мусой, когда израильтяне убили человека и стали препираться по этому поводу, обвиняя друг друга. Ситуация была настолько сложной, что если бы Аллах не прояснил ее, то между ними возник бы великий раздор. Муса велел им зарезать ко…
Речь идет об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Мусой, когда израильтяне убили человека и стали препираться по этому поводу, об…