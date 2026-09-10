Al-Baqarah 2:66 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ٦٦
Страница 10 · Джуз 1
فَجَعَلۡنَٰهَا
نَكَٰلٗا
لِّمَا
بَيۡنَ
يَدَيۡهَا
وَمَا
خَلۡفَهَا
وَمَوۡعِظَةٗ
لِّلۡمُتَّقِينَ
٦٦
Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для будущих поколений, а также увещеванием для богобоязненных.
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Russian Tafseer Al Saddi
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