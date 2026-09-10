Al-Baqarah 2:53 واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
Страница 8 · Джуз 1
وَإِذۡ
ءَاتَيۡنَا
مُوسَى
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡفُرۡقَانَ
لَعَلَّكُمۡ
تَهۡتَدُونَ
٥٣
Вот Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и различение, - быть может, вы последуете прямым путем.
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Russian Tafseer Al Saddi
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