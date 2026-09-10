Al-Baqarah 2:52 ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
Страница 8 · Джуз 1
ثُمَّ
عَفَوۡنَا
عَنكُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ
٥٢
После этого Мы простили вас, - быть может, вы будете благодарны.
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Russian Tafseer Al Saddi
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