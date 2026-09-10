Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 34

Всевышний повелел ангелам пасть ниц перед Адамом и тем самым выразить ему свое почтение. Это было формой поклонения Аллаху и повиновения Его велениям, и поэтому ангелы тотчас пали ниц перед Адамом, и только Иблис не сделал этого. Он надменно отказался выполнить повеление Аллаха и решил, что превосходит Адама. Он заявил: «Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из глины?» (17:61). Высокомерие и неповиновение Иблиса были порождением неверия, которое он скрывал до того происшествия. Но случившееся заставило его показать свое враждебное отношение к Аллаху и Адаму и изобличило его неверие и высокомерие. Из этих прекрасных аятов можно сделать много полезных выводов. Во-первых, Всевышний Аллах способен разговаривать. Это качество всегда было присуще Аллаху, и Он может говорить все, что пожелает. Во-вторых, Аллах является Всеведущим и Премудрым Господом, и если рабам непонятен смысл создания некоторых творений или ниспослания некоторых повелений, то они обязаны покориться воле своего Господа, искать недостатки только в собственном разуме и признавать мудрость Аллаха. В-третьих, Аллах заботится об ангелах и оказывает им милость, когда обучает их тому, чего они не знают, и указывает им на то, на что они не обращают внимания. Эта кораническая история также подчеркивает превосходство знания. Во-первых, Всевышний Аллах продемонстрировал ангелам свои знания и свою мудрость. Во-вторых, Аллах указал ангелам на то, что превосходство Адама заключается в его познаниях, которые по праву являются одним из самых достойных качеств раба. В-третьих, Аллах повелел ангелам пасть ниц перед Адамом, дабы они выразили ему свое почтение и признали превосходство его знаний. В-четвертых, если один человек обучает других тому, чего они не знали прежде, то он сохраняет за собой превосходство над остальными, поскольку он приобрел эти знания раньше них. Эта история также заставляет нас задуматься над качествами прародителя рода человеческого и прародителя рода джиннов. В ней упоминаются достоинства Адама и милости, которыми его одарил Аллах. В ней сообщается и о лютой ненависти, которую Иблис питает к людям. Из нее можно сделать и много других полезных выводов.