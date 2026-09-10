Al-Baqarah 2:34 واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
Страница 6 · Джуз 1
وَإِذۡ
قُلۡنَا
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ
فَسَجَدُوٓاْ
إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
أَبَىٰ
وَٱسۡتَكۡبَرَ
وَكَانَ
مِنَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٣٤
Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Всевышний повелел ангелам пасть ниц перед Адамом и тем самым выразить ему свое почтение. Это было формой поклонения Аллаху и повиновения Его велениям, и поэтому ангелы тотчас пали ниц перед Адамом, и только Иблис не сделал этого. Он надменно отказался выполнить повеление Аллаха и решил, что превосхо…
Всевышний повелел ангелам пасть ниц перед Адамом и тем самым выразить ему свое почтение. Это было формой поклонения Аллаху и повиновения Его велениям,…