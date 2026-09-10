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Al-Baqarah 2:24 فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ٢٤

Страница 4 · Джуз 1

فَإِن
لَّمۡ
تَفۡعَلُواْ
وَلَن
تَفۡعَلُواْ
فَٱتَّقُواْ
ٱلنَّارَ
ٱلَّتِي
وَقُودُهَا
ٱلنَّاسُ
وَٱلۡحِجَارَةُۖ
أُعِدَّتۡ
لِلۡكَٰفِرِينَ
٢٤
Если же вы этого не сделаете - а ведь вы никогда этого не сделаете, - то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни. Он уготован для неверующих.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний сообщил, что Преисподняя уже уготована для неверующих. Этот и другие, похожие аяты подтверждают правдивость воззрений приверженцев Сунны и единой общины. В отличие от мутазилитов, они справедливо считают, что Рай и Ад уже существуют и были сотворены. Из этого откровения также следует, что …
Всевышний сообщил, что Преисподняя уже уготована для неверующих. Этот и другие, похожие аяты подтверждают правдивость воззрений приверженцев Сунны и е…
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