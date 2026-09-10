Al-Baqarah 2:23 وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ٢٣
Страница 4 · Джуз 1
وَإِن
كُنتُمۡ
فِي
رَيۡبٖ
مِّمَّا
نَزَّلۡنَا
عَلَىٰ
عَبۡدِنَا
فَأۡتُواْ
بِسُورَةٖ
مِّن
مِّثۡلِهِۦ
وَٱدۡعُواْ
شُهَدَآءَكُم
مِّن
دُونِ
ٱللَّهِ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٢٣
Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
О сонмище неверующих, упрямо отказывающееся признать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отвергающее его проповеди и считающее его лжецом! Если вас терзают сомнения относительно правдивости откровения, которое Мы ниспослали Нашему рабу, то воспользуйтесь для выявления истины …
О сонмище неверующих, упрямо отказывающееся признать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отвергающее его проповеди и считающее…