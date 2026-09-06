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Тафсир: Yusuf 12:22
Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
ﳄ
بَلَغَ
ﳅ
أَشُدَّهُۥٓ
ﳆ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﳇ
حُكۡمٗا
ﳈ
وَعِلۡمٗاۚ
ﳉﳊ
وَكَذَٰلِكَ
ﳋ
نَجۡزِي
ﳌ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳍ
٢٢
ﳎ
Когда Йусуф (Иосиф) достиг зрелого возраста, Мы даровали ему умение принимать решения и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 12:22 до 12:23
Когда Йусуф обрел достаточную духовную и физическую силу для того, чтобы понести тяжелое бремя пророческого послания, Всевышний Аллах одарил его умением принимать правильные решения и знанием. Он стал пророком и посланником, богословом и праведником. Таким образом Аллах вознаграждает тех, кто исправно поклоняется своему Творцу, делает это искренне и усердно, а также оказывает помощь и делает добро рабам Аллаха. Праведники, которые обладают этими качествами, получают вознаграждение, частью которого становится полезное знание. Из всего сказанного следует, что Йусуф вырос праведным юношей, после чего Аллах почтил его умением справедливо рассудить тяжущихся, огромным знанием и пророческой миссией. А затем Всевышний Аллах подверг его великому испытанию, которое по своей тяжести намного превосходило испытание, которому подвергли Йусуфа его братья.