Yusuf 12:22 ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
Страница 237 · Джуз 12
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٢٢
Когда Йусуф (Иосиф) достиг зрелого возраста, Мы даровали ему умение принимать решения и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро.
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Russian Tafseer Al Saddi
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