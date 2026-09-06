Yusuf 12:49 ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
Страница 241 · Джуз 12
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
عَامٞ
فِيهِ
يُغَاثُ
ٱلنَّاسُ
وَفِيهِ
يَعۡصِرُونَ
٤٩
Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды».
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Russian Tafseer Al Saddi
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