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Yusuf 12:49 ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩

Страница 241 · Джуз 12

ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
عَامٞ
فِيهِ
يُغَاثُ
ٱلنَّاسُ
وَفِيهِ
يَعۡصِرُونَ
٤٩
Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды».
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Russian Tafseer Al Saddi

Йусуф истолковал семь тучных коров и семь зеленых колосьев как семь урожайных лет, а семь тощих коров и семь высохших колосьев - как семь засушливых лет. Каким образом Йусуф догадался об этом, лучше всего известно Аллаху. Однако он знал, что земледелие сильно зависит от дождей и засухи. Когда сезон …
Йусуф истолковал семь тучных коров и семь зеленых колосьев как семь урожайных лет, а семь тощих коров и семь высохших колосьев - как семь засушливых л…
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