Yusuf 12:44 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
Страница 241 · Джуз 12
قَالُوٓاْ
أَضۡغَٰثُ
أَحۡلَٰمٖۖ
وَمَا
نَحۡنُ
بِتَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
بِعَٰلِمِينَ
٤٤
Они сказали: «Это - бессвязные сны! Мы не умеем толковать такие сновидения».
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Russian Tafseer Al Saddi
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