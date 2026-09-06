Yusuf 12:35 ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
Страница 239 · Джуз 12
ثُمَّ
بَدَا
لَهُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
مَا
رَأَوُاْ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٣٥
Они увидели его доказательства, но после этого все равно решили заточить его на некоторое время.
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Russian Tafseer Al Saddi
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