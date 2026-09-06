Yusuf 12:34 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
Страница 239 · Джуз 12
فَٱسۡتَجَابَ
لَهُۥ
رَبُّهُۥ
فَصَرَفَ
عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٤
Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Воистину, Он - Слышащий, Знающий.
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Russian Tafseer Al Saddi
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