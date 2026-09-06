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Yusuf 12:28 فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨

Страница 238 · Джуз 12

فَلَمَّا
رَءَا
قَمِيصَهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
قَالَ
إِنَّهُۥ
مِن
كَيۡدِكُنَّۖ
إِنَّ
كَيۡدَكُنَّ
عَظِيمٞ
٢٨
Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал: «Воистину, все это - ваши женские козни. Воистину, ваши козни велики!
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Russian Tafseer Al Saddi

Йусуф заявил, что ее обвинения являются ложными и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Один из них говорил правду, однако он не знал, кто именно был правдив. Однако по воле Всевышнего Аллаха различные обстоятельства и доказательства всегда …
Йусуф заявил, что ее обвинения являются ложными и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Оди…
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