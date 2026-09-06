Yusuf 12:27 وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
Страница 238 · Джуз 12
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он - один из тех, кто говорит правду».
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Russian Tafseer Al Saddi
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