Yusuf 12:2 انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
Страница 235 · Джуз 12
إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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