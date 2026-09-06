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Yusuf 12:2 انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢

Страница 235 · Джуз 12

إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний поведал о том, что коранические аяты являются знамениями Ясного Писания, слова и значения которого предельно доступны и понятны. Аллах ниспослал это писание на арабском языке - самом славном и самом ясном из мировых языков. Аллах разъяснил в нем полезные истины, в знании которых нуждаются …
Всевышний поведал о том, что коранические аяты являются знамениями Ясного Писания, слова и значения которого предельно доступны и понятны. Аллах ниспо…
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