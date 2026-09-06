Yusuf 12:1 الر تلك ايات الكتاب المبين ١
Страница 235 · Джуз 12
الٓرۚ
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
١
Алиф. Лам. Ра. Это - аяты ясного Писания.
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Russian Tafseer Al Saddi
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