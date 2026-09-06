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Yusuf 12:1 الر تلك ايات الكتاب المبين ١

Страница 235 · Джуз 12

الٓرۚ
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
١
Алиф. Лам. Ра. Это - аяты ясного Писания.
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Russian Tafseer Al Saddi

О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать свою религию. Вы же исповедуйте религию Аллаха. И пусть они дожидаются того, что произойдет с вами. Вы же дождитесь того, что произойдет с ними. Всевышни…
О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать сво…
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