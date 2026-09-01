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78. An-Naba

النبإ

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

Acerca de quê se interrogam?
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