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Tafsir: An-Naml 27:64
An-Naml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
يَبۡدَؤُاْ
ٱلۡخَلۡقَ
ثُمَّ
يُعِيدُهُۥ
وَمَن
يَرۡزُقُكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قُلۡ
هَاتُواْ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٦٤
Ainda: Quem origina a criação e logo reproduz? E quem vos dá o sustento do céu e da terra? Poderá haver outradivindade em parceria com Deus? Dize-lhes: Apresentai as vossas provas, se estiverdes certos.
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Al-Sa'di
Кто создает творения изначально для того, чтобы воссоздать их в День воскресения? Кто обеспечивает вас пропитанием с неба и земли, то есть ниспосылает вам дождь и взращивает растения? Разве есть наряду с Аллахом иное божество, которое способно вершить подобные дела? Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Если же вы не приведете убедительных доказательств, то ваши утверждения о том, что идолы заслуживают поклонения, окажутся бессмысленными и безосновательными. О многобожники, у вас нет и не может быть доказательств. Признайте свое заблуждение и задумайтесь над убедительными и неопровержимыми доказательствами того, что Аллах - Единственный Властелин Вселенной. Он один управляет творениями и заслуживает их поклонения.