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Tafseer: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
Om mij te volgen? Ben jij dan ongehoor-zaam aan mijn bevel geweest?"
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السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيتين 92 و93 :
ـفأقبل موسى على أخيه لائما له،
وقال:
{ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا* أَلَّا تَتَّبِعَنِ }
فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟
{ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي }
في قولي
{ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ }