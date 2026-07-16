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Taha
59
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩
قَالَ
مَوۡعِدُكُمۡ
يَوۡمُ
ٱلزِّينَةِ
وَأَن
يُحۡشَرَ
ٱلنَّاسُ
ضُحٗى
٥٩
Hij (Môesa) zei: "Jullie afspraak zal op de feestdag zijn en laat de mensen in de ochtend verzameld worden."
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿مَوۡعِدُكُمۡ یَوۡمُ ٱلزِّینَةِ﴾ يَوْم عِيد لَهُمْ يَتَزَيَّنُونَ فِيهِ وَيَجْتَمِعُونَ ﴿وَأَن یُحۡشَرَ ٱلنَّاسُ﴾ يُجْمَع أَهْل مِصْر ﴿ضُحࣰى ٥٩﴾ وَقَّتَهُ لِلنَّظَرِ فِيمَا يقع