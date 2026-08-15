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Tafseer: Taha 20:126
Taha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذَٰلِكَ
أَتَتۡكَ
ءَايَٰتُنَا
فَنَسِيتَهَاۖ
وَكَذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمَ
تُنسَىٰ
١٢٦
Hij (Allah) zai zeggen: "Zo is het. Onze Tekkenen zijn tot jou gekomen, maar jij verpt ze, en daaroin wordt jij vandaag vergeten."
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه ئایهتهكانی ئێمهت پێگهیشت تۆ پشتت تێ كردو پشتگوێت خست و وازت لێ هێناو تهماشات نهكرد [
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)
] ئێستاش ئاوا به كوێری بهجێ ئههێڵدرێی لهناو ئاگری دۆزهخداو وهكو لهبیركراو مامهڵهت لهگهڵدا دهكرێت.