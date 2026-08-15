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Tafseer: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Daarna koos zijn Heer hem uit en Hij aanvaardde zün berouw en leidde (hem).
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
ثم اصطفى الله آدم، وقرَّبه، وقَبِل توبته، وهداه رشده.