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Tafseer: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
Zo is het. En voorwaar, voor de overtreders is er zeker de slechtste plaats van terugkeer.
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Qiraat
Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا }
الجزاء للمتقين ما وصفناه
{ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ }
أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي
{ لَشَرَّ مَآبٍ }
أي: لشر مرجع ومنقلب.