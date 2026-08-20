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Tafseer: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
Daarin leunen zij, zij vragen daarin om vele vruchten en om drinken.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказывать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего только пожелают их души. Это - безупречное блаженство, совершенное умиротворение и великое удовольствие.