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Tafseer: Sad 38:50
Sad
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
De Tuinen van 'Adn (het Paradijs) waarvan de poorten voor hen geopend zijn.
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Tafseer Jalalayn
﴿جَنَّـٰتِ عَدۡنࣲ﴾ بَدَل أَوْ عَطْف بَيَان لـ «حُسۡنَ مَـَٔابࣲ» ﴿مُّفَتَّحَةࣰ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَ ٰبُ ٥٠﴾ مِنْهَا