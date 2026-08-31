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15. Al-Hijr

De Rotsachtige Streek

Informatie
In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

Alif Lam Ra. Dit zijn Verzen van het Boek, en een duidelijke Koran.
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