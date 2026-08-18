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Tafseer: Al-Qasas 28:14
Al-Qasas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥ
وَٱسۡتَوَىٰٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
١٤
En toen hij zijn volle kracht had bereikt, en volgroeid was, gaven Wij hem wijsheid en kennis. En zo belonen Wij de weldoeners.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ }
من القوة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب،
{ وَاسْتَوَى }
كملت فيه تلك الأمور
{ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا }
أي: حكما يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس، وعلما كثيرا.
{ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }
في عبادة اللّه المحسنين لخلق اللّه، نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم، ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام.